Vieste Sud, quasi 50mila euro dalla Regione per migliorare gli accessi alle spiagge libere

Quasi 50mila euro di finanziamento regionale per migliorare gli accessi alle spiagge libere di Vieste Sud. Il Comune ha formalizzato l’accettazione del contributo destinato al progetto di valorizzazione del litorale meridionale: con la delibera numero 273 del 2 ottobre 2026, la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti ha preso atto dell’ammissione a finanziamento e impartito agli uffici gli indirizzi per proseguire l’intervento. Il costo complessivo è di 49.999,35 euro, interamente coperto dalla Regione Puglia, senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.

Il progetto, denominato «Valorizzazione e miglioramento degli accessi alle spiagge libere di Vieste Sud», era stato approvato nella fase di fattibilità tecnico-economica il 23 giugno scorso. Ora la decisione dell’esecutivo comunale recepisce l’esito favorevole della selezione regionale, accetta le condizioni del finanziamento e autorizza il sindaco a sottoscrivere il disciplinare che regolerà i rapporti tra Regione e Comune beneficiario.

L’obiettivo è intervenire sulla fruibilità delle spiagge libere, concentrando le risorse sul miglioramento degli accessi. L’avviso punta a migliorare fruizione e balneazione. La delibera non dettaglia le singole opere né elenca i punti del litorale interessati: il riferimento territoriale resta quello delle spiagge libere di Vieste Sud.

La misura rientra nel POC Puglia 2021-2027, nell’ambito degli interventi strategici per la valorizzazione turistica del territorio. L’avviso, approvato dalla Regione il 14 maggio 2026, dispone di una dotazione complessiva di 3 milioni e 450mila euro. Per ciascun Comune costiero pugliese il contributo massimo è fissato in 50mila euro, a copertura delle spese ammissibili. Ogni amministrazione può presentare una sola proposta, anche riferita a più siti del proprio litorale. L’importo del progetto viestano si colloca quindi appena sotto il tetto previsto dal bando.

La candidatura si è sviluppata durante l’estate. Dopo l’approvazione comunale del 23 giugno, la domanda di Vieste è stata acquisita al protocollo regionale il 26 giugno. La Regione ha poi richiesto integrazioni attraverso il soccorso istruttorio. Il responsabile del progetto le ha trasmesse sul portale dedicato il 21 luglio; la documentazione risulta acquisita ai protocolli regionali il 28 luglio.

Nella seduta del 28 luglio la commissione di valutazione ha accertato il superamento sia della verifica di ammissibilità formale sia di quella sostanziale, ammettendo l’istanza al finanziamento richiesto. La delibera comunale richiama così il provvedimento regionale numero 481, con il quale sono stati approvati gli esiti della valutazione, disposta l’ammissione del progetto e approvato lo schema di disciplinare. Il passaggio del 2 ottobre serve a recepire queste decisioni e a organizzare gli adempimenti di competenza del Comune.

Nel quadro economico, i lavori ammontano a 36.024,55 euro. La cifra comprende 34.975,30 euro per le opere e 1.049,25 euro per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. Le somme a disposizione dell’amministrazione sono pari a 13.974,80 euro e comprendono servizi tecnici, incentivo per le funzioni tecniche, oneri per pareri e autorizzazioni, contributi previdenziali e imposte. Ai servizi tecnici sono destinati 7.213 euro; l’IVA sui lavori è quantificata in 3.602,46 euro.

La Giunta ha confermato l’ingegnere Antonio Pio Morra come responsabile unico del progetto, incarico già attribuito con la deliberazione di giugno. Ai dirigenti dei settori competenti spetteranno gli atti amministrativi, tecnici, contabili e contrattuali necessari alla realizzazione dell’intervento. Il sindaco potrà sottoscrivere anche eventuali atti aggiuntivi o integrativi e apportare al disciplinare modifiche non sostanziali necessarie a perfezionare il finanziamento.

Sul piano contabile, il provvedimento dà atto dell’iscrizione dell’entrata nel bilancio comunale 2026 al capitolo 188 e individua il capitolo 3240 per l’uscita. I successivi atti dirigenziali serviranno ad accertare l’entrata, assumere gli impegni di spesa e completare gli adempimenti secondo il cronoprogramma dell’intervento.