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Home // Foggia // Vincenzo Padalino, a 93 anni ancora in forma: ritrova il collega Giuseppe Saldutto dopo vent’anni

PADALINO SALDUTTO Vincenzo Padalino, a 93 anni ancora in forma: ritrova il collega Giuseppe Saldutto dopo vent’anni

Un incontro casuale al mercato Pinto di Foggia diventa l’occasione per una foto ricordo e per rievocare una lunga stagione della fotografia.

Vincenzo Padalino, a 93 anni ancora in forma: ritrova il collega Giuseppe Saldutto dopo vent’anni

Vincenzo Padalino, a 93 anni ancora in forma: ritrova il collega Giuseppe Saldutto dopo vent’anni

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Foggia // Note di Brasini //

Foggia, 2 ottobre 2026 – Non si incontravano da circa vent’anni. Si sono ritrovati per caso al mercato Pinto di Foggia, mentre facevano la spesa: Vincenzo Padalino, storico fotografo foggiano di 93 anni, e il collega Giuseppe Saldutto, 55 anni.

Padalino continua a muoversi a piedi e a frequentare il mercato. Vedendolo, Saldutto gli ha subito chiesto di scattare insieme una foto ricordo.

Tra i fotografi più longevi di Foggia e provincia, Padalino sarebbe secondo soltanto a Ottavio Orlando, che ha superato il secolo di vita.

Il loro precedente incontro risaliva a oltre due decenni fa, in piazza Umberto Giordano. Padalino era già in pensione e, insieme ad Andrea, aveva presentato a Saldutto Anna Rita Melfitani, allora fotomodella e oggi presidente dell’associazione animalista “Guerrieri con la coda”. Da quell’incontro è nata un’amicizia che Saldutto e Melfitani mantengono ancora oggi.

Ritrovandosi al mercato, i due colleghi hanno ricordato gli anni della loro attività e i cambiamenti che hanno attraversato il mondo della fotografia, oggi sempre più segnato dall’uso degli smartphone e dell’intelligenza artificiale.

E il segreto per mantenersi in forma? Il racconto si chiude con un invito semplice: mangiare frutta e verdura, magari proprio quelle del mercato Pinto. Provare per credere.

Didascalia: da sinistra, i fotografi Vincenzo Padalino e Giuseppe Saldutto al mercato Pinto di Foggia, dove si sono incontrati mentre acquistavano frutta e verdura.

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