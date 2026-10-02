Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva: condizioni critiche ma stabili

Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato trasportato d’urgenza mercoledì 30 settembre a causa di una insufficienza respiratoria.

Il primo bollettino medico, diffuso nella serata di giovedì 1° ottobre, ha reso noto che le sue condizioni, pur critiche, risultano stabili.

Sabrina Colle al suo fianco

All’esterno della Rianimazione e Terapia intensiva, diretta dal professor Massimo Antonelli, si stanno alternando le persone più vicine al critico d’arte.

Tra loro c’è la compagna Sabrina Colle, legata da anni a Sgarbi e indicata come sua promessa sposa. In ospedale sono arrivati anche la sorella Elisabetta ed Eugenio Lio.

Al Gemelli ha raggiunto il padre anche la figlia Evelina, accompagnata dal suo avvocato Lorenzo Iacobbi. In visita a Sgarbi è arrivato inoltre il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Il quadro clinico

Secondo quanto riferito dall’avvocato Lorenzo Iacobbi dopo la visita, Sgarbi è intubato e non cosciente.

Tra le ipotesi prese in considerazione dai medici ci sarebbe anche una polmonite. Il quadro generale viene descritto come particolarmente delicato, in presenza di una forte debilitazione.

La precedente crisi e i ricoveri

Il critico d’arte era già stato ricoverato al Gemelli l’anno precedente, in un periodo segnato da una profonda crisi depressiva, durante la quale aveva rifiutato il cibo e perso interesse per le attività abituali. In quella fase il suo peso era sceso fino a circa 59 chili.

Nei mesi successivi aveva però mostrato segnali di ripresa, tornando progressivamente a mangiare e a partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici.

A maggio aveva preso parte a Ferrara alle celebrazioni per i 150 anni de Il Corriere della Sera. A luglio era intervenuto a Bergamo nell’ambito della Milanesiana, la manifestazione culturale diretta dalla sorella Elisabetta.

Ad agosto aveva raggiunto Rovereto per seguire le attività del Mart, museo del quale è presidente. Sgarbi aveva inoltre ripreso a lavorare ai propri progetti culturali, tra cui la presentazione del libro Il cielo più vicino. La montagna nell’arte e l’organizzazione di una nuova mostra prevista per ottobre.

La reazione della figlia Evelina

Il nuovo ricovero ha profondamente colpito Evelina Sgarbi. Dopo aver visto il padre in terapia intensiva, la figlia ha raccontato di essere rimasta fortemente scossa dalle sue condizioni.

Evelina ha inoltre espresso il proprio disappunto per il ritmo di impegni che il padre avrebbe sostenuto durante l’estate, nonostante un quadro di salute già compromesso.

Lo riporta leggo.it.