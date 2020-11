Dog Trainer: “Pitbull fra mito e realtà”

DA sempre additato come cane altamente aggressivo il pitbull al giorno d’oggi non vanta di ottima fama. È una razza che in Italia non è ancora riconosciuta e qualche anno fa era in una legge (che ora nn c’è più) dove inseriva il pitbull in una lista di cani “pericolosi”, in Inghilterra la detenzione di soggetti non castrati o non sterilizzati comporta la soppressione dell’animale (es. il caso del pitbull lennox).

Da qualche anno però iniziano a comparire anche nel mondo della Pet therapy, protezione civile e unità cinofile delle forze dell ordine.

Il pitbull è un cane estremamente intelligente, molto forte fisicamente ma con un unico difetto: è un cane che si eccita/agita troppo facilmente. Non è raro vedere due pitbull giocare e dopo qualche minuto litigare! È un cane creato per combattere, e la sua forza, dimensione e dentatura sono la piena dimostrazione del fatto che in passato questa razza veniva utilizzata nelle guerre, mentre oggi (purtroppo) è in mano a gente che vuole nutrire il proprio orgoglio personale (non tutti ovviamente).

È un cane che entra subito in competizione, in particolar modo con i maschi (ad aggravare la cosa c’è il fattore testosterone che ha un buon 70% di comando in situazioni “rischiose”), perciò non ritengo assolutamente sbagliato l’obbligo di sterilizzazione in Inghilterra! Tramite la sterilizzazione non si fa un dispetto al cane, non è “contro natura”…il profumo è contro natura, ma per il bene pubblico bisogna utilizzarlo!

Bisogna pure uscire dalla visione antropocentrica, con la classica frase “DIPENDE DA COME VENGONO TRATTATI”! Non è vero, che possa essere un fattore che può influire sul comportamento questo si, ma non in maniera prevalente! Il fattore genetico è ciò che influisce molto! Un cucciolo (figlio di due cani aggressivi) che nasce e cresce in un box non sarà un cucciolo che avrà competenze necessarie per vivere in maniera equilibrata.

Mi rivolgo a tutti quelli che vorrebbero un pitbull:

Prima di tutto vorrei ricordarvi che è facilissimo trovarne almeno uno in canile, ed è altrettanto facile trovare una buona adozione se nel canile c’è la figura di personale esperto (educatori o istruttori cinofili) e qualificato che lavora per risolvere problematiche comportamentali (spesso il pitbull è in canile perché sequestrato ai combattimenti fra cani). Se volete invece comprare un pitbull, rivolgetevi ad allevamenti SERI, meglio ancora se i cuccioli nascono e crescono in un ambiente “familiare”!

Rivolgetevi ad allevamenti che fanno socializzare e lavorano sul comportamento già dai primi mesi di vita. Risparmiare 100, 200, 300€ non vi garantirà la tranquillità (soprattutto se in un futuro si verificheranno casi di aggressione verso altri cani e/o persone). Evitate soprattutto gli allevamenti “multirazza”, spesso si tratta di cuccioli importati da non si sa dove e molto spesso provengono dai paesi dell est, con malattie o tare ereditarie che incideranno sul benessere psicofisico del vostro amico a 4 zampe!

