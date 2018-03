L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto - http://www.pugliain.net

Bari. “La Regione ha raggiunto un importante risultato per la conservazione, valorizzazione e sviluppo economico delle aree protette regionali”. Così l’Assessore Anna Maria Curcuruto ha commentato, parlando con alcuni giornalisti, l’approvazione dei Piani territoriali della Riserva Naturale Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore” e della Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco delle Pianelle”, avvenuta durante la seduta del Consiglio regionale del 13.10.2015. Gli Strumenti di pianificazione di cui ogni area protetta deve dotarsi, ai sensi degli artt. 20 e ss. della legge regionale 19/97 e s.m.i., disciplinano e regolamentano tutti gli interventi connessi all’utilizzo del territorio, in forma coordinata con la sua conservazione e valorizzazione. Redazione Stato Quotidiano.it Curcuruto su approvazione Piani territoriali ultima modifica: da

