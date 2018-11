Cassano delle Murge. Sigilli per azienda produzione sacchetti plastica

Di:

Bari. I Carabinieri del nucleo operativo ecologico di bari e del comando regione forestale puglia, nel mese di ottobre, hanno posto in essere una pervicace e impegnata campagna disposta dal comando carabinieri per la tutela forestale agroalimentare di roma e promossa a livello internazionale dall’interpol, denominata “30 days at sea”, e indirizzata al controllo:

Della filiera di produzione importazione distribuzione e smercio di “shoppers” non conformi alla normativa ce;

Del controllo della gestione aziendale, limiti tabellari e gestione dei fanghi da depuratori urbani.

In questo ambito sono stati effettuati numerosi congiunti controlli ai deputatori ed a diverse aziende produttrici e distributori di “buste” della spesa sicuramente piu’ resistenti allo strappo, ma dannossisime per l’ambiente e la nostra salute.

Notori sono i numerossisimi studi scientifici che avrebbero acclarato la presenza di miscroparticelle plastiche nei prodotti ittici destinati alla alimentazione umana, causa di incontrollati sversamenti di rifiuti nelle nostre risorse idriche. L’ingestione di pesce contaminato da plastiche, purtroppo, porterebbe alla formazione di tumori, ritardi cognitivi e malformazioni.

In cassano delel murge, congiuntamente alla locale stazione forestale, il noe di bari sottoponeva a sequestro una societa’ di produzione sacchetti in plastica dell’estensione di circa 5.000 mq e del valore approssimativo di € 2.000.000,00 (euro due milioni).

Nell’occorso ne veniva deferito a piede libero alla procura della repubblica di bari il legale rappresentante perche’ ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti speciali all’interno della sua azienda.