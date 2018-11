Manfredonia. Imminente la nomina del prossimo arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo

Di:

Ogni giorno è utile quindi per conoscere il nome di chi è chiamato a raccogliere l’eredità di mons. Michele Castoro, spentosi dopo una lunga malattia il 5 maggio scorso e unanimemente compianto dai fedeli. Da circa sei mesi l’arcidiocesi non ha il proprio pastore è ed retta da un amministratore apostolico, mons. Luigi Renna, vescovo della vicina diocesi di Ce­rignola – Ascoli Satriano. Dopo la morte di Castoro, come prevede la procedura canonica, ci sono state le consultazioni da parte del nunzio apostolico in Italia con l’arcivescovo metropolita di Foggia – Bovino, con gli altri vescovi pugliesi e con membri del clero e dei fedeli laici.

“La tema” dei candidati formata dalla nunziatura, dopo il vaglio della con­gregazione dei vescovi, è arrivata al Papa per la decisione finale e la nomina. Notevoli sono le qualità di un candidato all’episcopato: trentacinque anni, sacerdote da almeno cin­que, eminente per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l’ufficio. Deve aver conseguito la laurea dot­torale o almeno la licenza in Sacra Scrittura, teologia o diritto. Questa in sintesi la pro­cedura ordinaria prevista. Ma, soprattutto dal 2013 con Papa Francesco, accade non di rado che sia il Papa da solo a fare la scelta del nuovo vescovo, saltando la procedura e l’istruttoria effettuata dalla nunziatura e dal­la congregazione dei vescovi.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/societa/item/62118-manfredonia-e-imminente-la-nomina-del-prossimo-arcivescovo-di-manfredonia-vieste-san-giovanni-rotondo?fbclid=IwAR3D8zA7DpCZvAO3tyBK0lvLS-ziQdTWFYwfB37se_vvYZoA5smvxtGTe5E