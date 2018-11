Manfredonia. Torna il Consiglio comunale

Di:

Manfredonia. Il presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Francesco Tomaiuolo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento, rende noto che il Consiglio comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, per lunedì 5 novembre 2018, alle ore 18.00 e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di Regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno martedì 6 novembre 2018 alle ore 18.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente Ordine del Giorno:

1. Concessione in diritto di superficie di suolo comunale nell’ambito della lottizzazione C/10;

2. Piano Sociale di Zona 2018 – 2010. Approvazione.

Fonte Ufficio stampa Comune di Manfredonia