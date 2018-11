Novelli “Pista esterna Cara Mezzanone, estirpare il cancro con l’ausilio dell’esercito”

Di:

”Sono anni che denuncio l’estrema illegalità che sorge a Borgo Mezzanone, sulla pista aeroportuale dell’aereonautica militare, con la presenza di baracche, con poco più di 4000 anime, di cui non si conoscono provenienza e generalità. Frazione, dimenticata dal nostro governo, una terra di nessuno, dove l’assenza di regole, leggi, il caos ne fa da padrona. Ieri ennesima sciagura si abbatte sul ghetto, un incendio divampatosi, all’interno delle baracche ha portato di conseguenza allo scoppio di più bombole di gas, scatenando l’inferno negli inferi, si è sfiorata la tragedia con un bilancio di 4 feriti ed uno molto grave.

Già in passato si sono verificati episodi di estremo pericolo all’interno della citta fantasma, oltre ad essere Crocevia di kamikaze, nascondiglio di latitanti, covo di stupratori, assassini spacciatori e di chissà quant’altro.

Non bisogna dimenticare che all’interno ci sono anche persone che lavorano onestamente nelle campagne della provincia di Foggia, con la presenza di donne, bambini, che vivono all’inferno non per scelta ma per necessità, esponendosi alla pedofilia e alla prostituzione. Non si può oggi girare la testa dall’altra parte, è un dato di fatto che deve essere RICONOSCIUTO e risolto, non dobbiamo più concedere neanche un millimetro a queste situazioni, dove trova terreno fertile la manodopera per la criminalità. Bisogna una volta per tutte estirpare il cancro, con l’ausilio dell’esercito, accerchiando, identificando tutti, assicurando alla giustizia i delinquenti, rimpatriando i clandestini, togliendo i bambini dalle mani dei pedofili. Bisogna restituire una vita dignitosa, agli uomini e alle donne, un futuro ai bambini, concedendo ciò che il buon Dio ci ha insegnato, la carità cristiana ed una vita civile.”

Il segretario cittadino della Lega di Manfredonia Antonio Novelli

Manfredonia 01.11.2018