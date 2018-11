Savina di Martino, maestra delle scuole elementari femminili a Zapponeta

Di:

Di Savina di Martino abbiamo notizie sin dal 6 agosto 1834, quando da parte dell’Amministrazione comunale sipontina viene rigettata la sua domanda per insegnare nella scuola elementare di Zapponeta. Passa del tempo, in particolare, il periodo della riaggregazione di Zapponeta a Cerignola, dal 1841 al 1847, durante il quale, verosimilmente, nel 1843, la di Martino viene assunta come maestra della scuola elementare nel villaggio.

Ed arriviamo al periodo di tempo che va dal 24 novembre 1862 al 28 febbraio 1863, quando, innanzitutto, si ha il reclamo della maestra Savina alla Prefettura di Foggia. Savina de Martino maestra primaria del Villaggio di Zapponeta ha reclamato alla Prefettura per essere stata malamente licenziata da V.S. (sindaco di Manfredonia) sino dal mese di dicembre 1861 dalle sue attribuzioni di maestra senza l’esistenza d’alcun motivo, esponendo ancora come la sudetta epoca sino ad oggi gli sia pure cessato il relativo stipendio, nonche il compenso per la pigione ritenuto escluso dalla scuola medesima.

La Prefettura chiede al Comune di Manfredonia i chiarimenti in merito a questo licenziamento, e la motivazione in un primo momento viene così riassunta: conoscendo la inutilità di quella istitutrice che a pena sa leggere, e quindi niuno profitto poteva arrecare alle alunne se non quello del semplice trattenimento pel quale si pagava pure una pigione. E, successivamente, il Villaggio di Zapponeta ridotto all’accozzaglia di pochi uomini infermitosi d’aria malsana di quei luoghi, senza mezzi di vita, senza istruzione, e senza religione per la mancanza del Parroco di là fuggito per la invasione dei briganti, di cui quel luogo si era reso il ricettacolo, il Consiglio si determinava a richiamare quegli abitanti in questa città col sopprimere quelle di nessun utile al Villaggio. Perciò il Consiglio si determinò ad esonerare benanche dal suo Uffizio di Maestra delle fanciulle, la quale come che appena sa leggere nessuna profitto poteva arrecare a questi abitanti.

Si ha il sospetto (lo ripetiamo, solo sospetto) che la di Martino era considerata filo borbonica e , quindi, incompatibile con il nuovo regime sabaudo, per cui il relativo licenziamento, e come tale da considerarsi una vittima dell’Unità d’Italia?.

La Prefettura, comunque, non si ritiene soddisfatta delle motivazioni addotte dall’Amministrazione comunale sipontina, per cui chiede che si adempiano tutte le formalità per la liquidazione della pensione alla ex maestra.

Dobbiamo arrivare all’11 febbraio 1863 perché si approvi la liquidazione della pensione.

Interviene ancora la Prefettura la quale chiede il sollecito delle pratiche burocratiche e la presentazione della doumentazione da parte della Di Martino per la liquidazione della pensione richiesta (28 febbraio 1863). Dopo di ciò non si ha più alcun altra notizia.

Il 4 novembre 1867 nel prosieguo di questa storia si ha un vero e proprio colpo di scena.

La Di Martino non aveva diritto ad alcuna pensione, in quanto non ha lavorato per 20 anni, bensi per 18 anni, e fino al 1860 (cioè dal 1843) e non anche fino al 1861,

Alla Di Martino non resta che chiedere la restituzione dei contributi del 2 ½% effettuati sul suo stipendio di lire 128 annue, nella misura di lire 54 che viene determinata con provvedimento deliberativo del 4 novembre 1867 dell’Università sipontina. La liquidazione è motivata anche perché “avanzata negli anni e senza alcun altro sostentamento”.

Le relative considerazioni ci appaiono quasi ovvie. Le motivazioni addotte dall’amministrazione comunale sipontina non sono valide; se la di Martino, già dal 1834 non era considerata idonea, perché la stessa amministrazione l’ha tenuta in servizio dal 1848 in poi, quando aveva appena insegnato per circa 5 anni? Poteva senz’altro licenziarla allora, invece l’ha tenuta in servizio per ben altri 12 anni.

Ed ancora, la motivazione della chiusura della scuola, con il brigantaggio imperante (sic) non giustifica la “vacatio” del proseguimento pensionistico; è stato un atto unilaterale dell’Amministrazione sipontina, lesivo dei diritti della sua dipendente.

Bastava che la di Martino avesse lavorato per altri due anni (proprio a compenso di quella “aspettativa” forzata, o di quel licenziamento “inopinato”), sino al 1862, e rientrava nel diritto di ricevere la pensione, ma a quanto pare, queste “tentazioni”, o “propensioni”, di carattere socio-economiche non sono solo attuali nello Stato italiano.