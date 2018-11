UDC “Auguri a Nicola Gatta, Presidente della Provincia”

Di:

Foggia. ” L’UdC augura buon lavoro al nuovo presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, sindaco di Candela. Una scelta che rappresenta il frutto di un lavoro che l’UdC ha svolto prima contribuendo alla indicazione di Gatta, poi cercando l’allargamento del consenso e, infine, diventando determinante alla sua elezione con il voto compatto dei propri consiglieri comunali.

Abbiamo lavorato per garantire un presidente che rappresentasse le varie anime del territorio di Capitanata, senza piegarsi a logiche perverse di partiti e tornaconti personali, lanciando un segnale inequivocabile che premia una proposta politica capace di aggregare, senza arroccarsi in scelte che avrebbero penalizzato il risultato finale.

Sono orgoglioso, come segretario provinciale, di un partito che fa scelte precise e mantiene gli impegni presi, senza tentennamenti e senza giochi sottobanco. Gatta è presidente della Provincia di Foggia, perché l’UdC lo ha sostenuto con lealtà, pieno consenso e preciso schieramento. Da queste considerazioni bisognerebbe partite per costruire non ammucchiate di circostanza, ma precise colazioni politiche che rappresentano il territorio, secondo esigenze e prospettive. *Siamo convinti che Gatta possa rappresentare tutto questo e lavorare per il progresso della nostra Provincia. In questo senso potrà contare sul sostegno dell’UdC e dei suoi rappresentanti.