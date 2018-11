“Vertenza 118: sull’internalizzazione c’è l’intesa fra Usppi, la Asl Fg e la Regione Puglia”

Di:

Foggia, 02 novembre 2018. ”Sulla internalizzazione degli operatori del 118 delle postazioni Asl Foggia affidate alle associazioni di volontariato, c’è l’intesa fra Asl Fg, Regione Puglia e sindacato Usppi su un tavolo di concertazione presso la prefettura di Foggia aperto a fine luglio e che nei prossimi giorni riprenderà i lavori affinché nel più breve tempo possibile si realizzi, attraverso uno strumento, il processo di internalizzazione.

Fatto sta che la Regione Puglia vuole i suoi tempi, infatti tutto questo in attesa che si consolidi il percorso della gestione centralizzata con l’istituzione della Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU). Cosa che dimostra la grande attenzione che il Presidente Michele Emiliano ha nei confronti di questa importante funzione del Servizio Sanitario Regionale afferma Max Di Fonso.

Pertanto non appena saranno definite le modalità con cui si procederà per l’attivazione dell’Areu si avvierà l’internalizzazione degli operatori del 118 della Asl Foggia.

Quindi diventa inutile, strumentale e illusorio continuare a aizzare gli operatori del 118 contro la Asl Fg e contro la Regione Puglia con Sit-in e scioperi di protesta, per ottenere qualche iscritto in più e un po’ di visibilità, questo non è fare sindacato a tutela degli operatori, questa è pura sciatteria sindacale.

Il sindacato, afferma Max Di Fonso, deve essere l’organo di tutela degli operatori e non uno strumento per chi sa quali fini, non vogliamo entrare nel merito, ma invitiamo chi sta utilizzando gli stessi operatori a fermarsi ed evitare ulteriori perdite di tempo, la internalizzazione è un diritto non certa una pretesa.

Pertanto continueremo nei tavoli istituzionali a trovare la soluzione alla internalizzazione e non certamente davanti alle sedi della Asl Fg e della Regione Puglia, che bene stanno facendo per arrivare all’obbiettivo”.

FIRMATO

Massimiliano Di Fonso

Segretario provinciale Usppi