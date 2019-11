Corruzione in Regione, “al setaccio cellulare dell’assessore Ruggeri”

Foggia. Lo scorso 16 ottobre 2019, la Procura di Foggia ha effettuato una “copia forense della memoria del cellulare dell’assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri“, nell’ambito delle indagini che vedono lo stesso Ruggeri indagato per corruzione, insieme al presidente della Regione Michele Emiliano e agli esponenti dell’Udc Angelo e Napoleone Cera.

Lo riporta in anteprima La Repubblica di Bari.

Si ricorda come gli esponenti dell’UdC Angelo e Napoleone sono ai domiciliari dallo scorso 17 ottobre 2019, “con l’accusa di tentata concussione per aver provato a fare asssumere due persone nel consorzio di Bonifica di Capitanata“.

Dopo il rigetto dell’istanza di scarcerazione, da parte del gip del Tribunale di Foggia dr. Armando Dello Iacovo, i legali di Cera avvocati Francesco Paolo Sisto, Michele Curtotti e Pasquale Spagnoli. presenteranno un’istanza al Tribunale del Riesame di Bari.

“Il giudice aveva bocciato anche l’arresto dei Cera per le vicende relative alla nomina del commissario dell’Asp di Chieuti e per le pressioni sul direttore dell’Asl di Foggia. Nella prima è coinvolto direttamente l’assessore Ruggeri, che – secondo le ipotesi del pm Marco Gambardella – avrebbe fatto da tramite tra i Cera e Emiliano, che ai due politici di San Marco in Lamis aveva chiesto il sostegno elettorale per il sindaco di San Severo, Francesco Miglio“. Lo riporta Repubblica di Bari.