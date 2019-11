Foggia, Comando Provinciale dei Carabinieri aperto al pubblico

Foggia. Dopodomani, lunedi 4 novembre, in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, come da tradizione anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia sarà aperto al pubblico.

La caserma di via Alfredo Guglielmi, Brigadiere dell’Arma decorato di Medaglia d’Argento al Valore Militare, concessa alla memoria, caduto in servizio il 27 ottobre 1937, potrà essere visitata dalle 09.00 alle 13.00. Nel cortile interno verrà allestito uno spazio dove sarà possibile vedere, e farsene illustrare le caratteristiche tecniche e operative, alcuni dei mezzi con i quali i Carabinieri operano nei loro quotidiani servizi, con anche uno stand appositamente dedicato dal comparto Forestale dell’Arma all’educazione ambientale.

Oltre alle numerose scolaresche che hanno già aderito, l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.

BARI. 4 NOVEMBRE 2019, GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE: “CASERME APERTE”.

Il 4 Novembre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, anche la Caserma dei Carabinieri “Chiaffredo Bergia”, sita in questa via Lungomare Nazario Sauro n.43, resterà aperta al pubblico per consentire la visita della cittadinanza ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione all’Arma.

Militari del Comando Provinciale di Bari in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Forestali di Bari illustreranno ai visitatori alcuni mezzi in dotazione, quali: la Stazione Mobile, le autoradio del Nucleo Radiomobile, i mezzi ed i materiali in uso agli artificieri antisabotaggio, le dotazioni tecniche e gli equipaggiamenti in uso agli aeromobili dell’Arma. Inoltre, per quest’anno, come già avvenuto per le giornate del “FAI”, i cittadini in visita verranno guidati anche da alcuni studenti del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali e del corso magistrale in Storia dell’Arte dell’Università di Bari, in un percorso che parte dall’ingresso principale della Caserma, per poi raggiungere il gazebo dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, quindi assistere ad una dimostrazione d’impiego di un’unità cinofila, con illustrazione dei compiti Istituzionali, per poi apprezzare le effigi artistiche del “Giardino degli Eroi”, ultimando il percorso con la visita ai gazebo del Comando Forestale Puglia sulla tutela della biodiversità e sulla tutela dell’ambiente.

Quella della visita alle caserme, in occasione della ricorrenza del 4 Novembre, costituisce un momento di particolare vicinanza tra la popolazione e le Forze Armate, nella data simbolo della fine del Primo Conflitto Mondiale.