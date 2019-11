Forza Italia in piazza a Foggia “Basta Tasse!”

Foggia. Inserire nella Costituzione un tetto massimo alla pressione fiscale. Con questo obiettivo Forza Italia Foggia scenderà in piazza domenica mattina per una raccolta firme.

In tutta la Puglia gli azzurri incontreranno cittadini e associazioni di categorie per confrontarsi sulla pressione fiscale che nel nostro Paese è diventata una vera ghigliottina.

“Lo Stato non può essere visto come un ‘vampiro’ pronto a succhiare il sangue del cittadino che fa sacrifici per arrivare a fine mese o per mettere da parte qualche risparmio. La nostra visione di Stato è completamente diversa e lo abbiamo dimostrato durante i governi Berlusconi. Ecco perché vogliamo raccogliere le firme nelle nostre piazze affinché sia previsto un limite massimo alla pressione fiscale direttamente nella nostra Carta Fondamentale”.

Domenica Forza Italia e Forza Italia giovani attenderanno i propri concittadini al gazebo ‘azzurro’ su via Lanza dalle 10 alle 13.30.

La stampa è invitata all’evento.

(nota stampa)