Funerali Filomena Bruno, don Donato “Perdono come comunità”

Orta Nova, 2 novembre 2019. “Come comunità siamo qui a pregare con umiltà. Chiediamo perdono come comunità”. Così, con le parole di don Donato Allegretti, si aprono i funerali di Milena. Milena Bruno, madre, donna, persona di sofferenza e di coraggio con ancora tanto da vivere. E nn può più.

In una chiesa dell’Addolorata, e forse mai denominazione fu più appropriata con il momento, chi si vuole ricordare nelle sue esequie, nell’atto finale della sua presenza fisica sulla Terra.

I parenti attoniti, consumati dal dolore inconsolabile, giornalisti, il sindaco Mimmo Lasorsa, l’assessore Dora Pelullo, il consigliere Francesco Grillo, tantissimi presenti, a rappresentare la solidarietà di tutti.

“Ogni vita spenta con violenza è una sconfitta per tutti, per le istituzioni, per la società”. Ancora le parole di don Donato “E domanda a tutti a seria riflessione che chiede a noi di capire che non si può ricorrere alla violenza per risolvere le situazioni”.

Non è stato proclamato il lutto cittadino questa volta. Sono subite state sollevate polemiche nella città capofila dei Cinque Reali Siti “Siamo la comunità che sa usare perfettamente due pesi e due misure anche davanti alla morte.” Come ha dichiarato in un post il giovane politico Nicola Di Stasio sulla sua pagina Facebook .

“Siamo la comunità che sospende le attività delle associazioni per la solidarietà di alcuni, ma per altri continua a fare feste e canti in piazza”.

Continuano intanto le indagini per stabilire le responsabilità di Cristoforo Aghilar. “Colpevole” ha già dichiarato il suo avvocato Francesco De Santis. “Si tratta però di omicidio di impeto, non premeditato”. Ma, ci si potrebbe dire, Cristoforo Aghilar aveva tenuto un atteggiamento aggressivo e violento con la vittima già qualche giorno prima di colpirla a morte.

Uccidere è sempre sbagliato. Risolvere le situazioni con la violenza, con la rabbia, non si può.

Daniela Iannuzzi