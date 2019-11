Manfredonia, con un rosario tra le mani tenta di lanciarsi dal balcone: salvata da PS

Manfredonia, 02 novembre 2019. Con un rosario tra le mani è prima andata su un balcone, per poi salire su una sedia e tentare di lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente un celere intervento della Polizia ha evitato il peggio.

E’ quanto avvenuto nel primo pomeriggio a Manfredonia, in uno stabile nei pressi di Piazza Marconi.

La donna avrebbe voluto farla finita per “la cattiveria nel mondo”

I fatti sono avvenuti verso le ore 14.

Da raccolta dati, alcuni passanti hanno notato la signora ferma su una sedia su un balcone di uno stabile. Alcuni presenti avrebbero ascoltato dire all’anziana donna che avrebbe voluto farla “finita”, a causa della “cattiveria nel mondo”.

Da qui, è stato contattato il Commissariato di P.S. di Manfredonia, con invio sul posto di una pattuglia della Sezione Volanti. Una volta sul posto, gli agenti hanno tentato velocemente di intervenire, notando in ogni modo un altro uomo – vicino di casa della donna -, presente sul balcone per evitare il peggio. L’anziana età del vicino, e le relative incertezze per l’intervento, avrebbero potuto causare danni tanto all’uomo quanto alla donna presente sul balcone. Gli agenti della P.S. sono riusciti ad entrare nell’appartamento e a mettere in salvo entrambi.

La situazione è poi lentamente tornata alla normalità.

