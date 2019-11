Manfredonia, corto “Cari loculi” di Sandro Donadio (VIDEO)

Manfredonia, 2 novembre 2019. In occasione della ricorrenza del 2 novembre, si propone la visione del corto “Cari loculi” del regista Sandro Donadio, con Dina Valente, Filomena Trotta e Mariassunta Facciorusso. Scritto da Gennaro Pesante.

Nel corso del festival “Corto e Cultura” dell’associazione Angeli, edizione 2013, “Cari locali” è stato premiato come “MIGLIOR CORTO DEL TERRITORIO” con menzione speciale all’attrice Dina Valente.

Queste le motivazioni

1^ La visita ai cari estinti è una tradizione religiosa e sociale molto sentita: questo godibile ibrido tra cortometraggio e documentario ci porta nella tradizione con sequenze divertenti come quella della figlia che riempie d’acqua il porta fiori. Un film dal tocco lieve che ci ricorda senza giri di parole che siamo solo di passaggio e sarebbe opportuno non prendersi troppo sul serio.

2^ PER LA CONSOLIDATA ED AFFERMATA PROFESSIONALITà E POLIEDRICA BRAVURA IN AMBITO TEATRALE E CINEMATOGRAFICO COME REGISTA, SCENEGGIATRICE E ATTRICE.