Manfredonia, 02 novembre 2019. Incendio in un piano terra a Manfredonia. Fatti avvenuti in serata verso le ore 22.30 – 23, in via I Maggio, angolo Via Capitano Valente.

Fortunatamente non c’erano persone all’interno dell’appartamento, durante l’incendio. Lo stabile risulta abitato ai piani superiori.

Sul posto gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, Squadra Volanti, e gli operatori dei Vigili del Fuoco, del distaccamento locale.