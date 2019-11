Manfredonia, incendio in via Cap Valente: trovate 2 bombole gpl, evitata tragedia

Manfredonia, 02 novembre 2019. Tragedia evitata ieri sera a Manfredonia, in seguito ad un incendio sviluppatosi in un piano terra in via I Maggio, angolo Via Capitano Valente.

Da raccolta dati, non chiarite ancora le cause alla base dell’incendio. Probabile il malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Di certo, è stata evitata una tragedia. All’interno dell’appartamento sito al pianterreno, sono state ritrovate 2 bombole di gpl e una considerevole quantità di rifiuti del tipo plastica ed altro. Lo stabile risulta abitato ai piani superiori.

Sul posto gli operatori dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale e gli agenti del Commissariato di P.S di Manfredonia, sezione Volanti.