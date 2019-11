Mattinata. Abbandono di rifiuti speciali nel cuore del Parco del Gargano

Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, Alessandro Manzella, giunto nei pressi del bosco Vergone del Lupo, in agro di Mattinata a pochi chilometri da Vieste, ha notato e immediatamente segnalato alle autorità competenti, un’abbandono di rifiuti speciali, quali : rotoli di tubi in PVC utilizzati per l’irrigazione, grande frigo congelatore, materassi e cassette in plastica.

Questo proprio nel cuore del Parco Nazionale del Gargano zona 1, SIC e ZPS, una zona incontaminata a ridosso di un’area attrezzata per picnic.