“Strategie terapeutiche”. L’esperienza di due medici pugliesi

Anche i due medici pugliesi Michele Simone direttore dell’unità complessa di chirurgia dell’Istituto oncologico di Bari e Matteo Tardio, dirigente medico di Casa Sollievo della sofferenza Opera Padre Pio di San Giovanni Rotondo hanno preso parte, insieme ad altri 36 chirurghi da tutta Italia, all’ appuntamento di formazione dedicato alla chirurgia pancreatica realizzato nella struttura d’eccellenza dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda (VR). Focus della tre giorni l’approccio multidisciplinare e le strategie terapeutiche per offrire una cura su misura ai pazienti.

“Partecipare ad un corso come questo ha un obiettivo duplice: creare delle relazioni interregionali soprattutto con regioni virtuose da un punto di vista sanitario e per ciò che concerne il trattamento del tumore al pancreas. Il Professor Pederzoli fondatore dell’approccio multidisciplinare e l’ospedale di Peschiera sono un punto di riferimento e quindi un centro di continua formazione. Questo filo diretto ci permette di portare il nostro know – how, ovvero quello che incontriamo nella nostra Regione, a incontrarsi con l’innovazione tecnologica e terapeutica dell’Ospedale Pederzoli per riuscire, anche per quei pazienti che non possono essere spostati, a offrire le cure migliori”.

Queste le parole del chirurgo Michele Simone direttore dell’unità complessa di chirurgia dell’Istituto oncologico di Bari che insieme al chirurgo Matteo Tardio, dirigente medico di Casa Sollievo della sofferenza Opera Padre Pio di San Giovanni Rotondo, hanno partecipato alla quinta edizione del corso di chirurgia pancreatica organizzato dall’Unità di chirurgia pancreatica dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.