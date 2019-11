Uccide fratello e scappa: si è costituito

(ANSA) – NOVARA, 2 NOV – Ha sparato un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è fuggito in auto: è accaduto in un appartamento di Trecate, in provincia di Novara.

La vittima è Daniele Saporito, 36 anni: a ucciderlo il fratello Rosario, di quattro anni più vecchio. Dopo il delitto, l’omicida è scappato a bordo della sua Hyundai e avrebbe con sé la pistola. Lo stanno cercando tra Piemonte e Lombardia. Indagano i carabinieri.

AGGIORNAMENTI: L’UOMO SI E’ COSTITUITO. (ANSA) – NOVARA, 2 NOV – E’ terminata dopo poche ore la fuga di Rosario Saporito, il 40enne che nel pomeriggio ha ucciso con un colpo di pistola il fratello Daniele. L’uomo che si era allontanato dal luogo del delitto, a Trecate (Novara) a bordo della sua auto, una Hyundai, si è costituito ai carabinieri di Novara, che indagano ora per comprendere i motivi del delitto.