COVID, ufficiale: a Mattinata 17 attuali positivi

Mattinata, 02 novembre 2020. “Attualmente nel nostro Comune il numero dei positivi è di 17 soggetti contagiati per i quali sono stati attivati i protocolli previsti, comprese le quarantene per i nuclei famigliari e i secondi contatti. Anche a questi nostri concittadini va il mio personale augurio di pronta guarigione. Evitiamo atteggiamenti di sufficienza e sottovalutazione del problema. Dobbiamo tutti adoperarci per limitare al massimo il contagio da Covid-19. E’ necessaria la collaborazione di tutti, nessuno escluso. Ora più che mai è il momento della responsabilità e della solidarietà”. Lo scrive in una nota il Sindaco di Mattinata.