Di Pumpo sbotta “DRIVE-Through test: pasticcio dell’ASL”

Gargano, 02 novembre 2020. “Siamo sconcertati dal modo in cui il nostro Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di zona, stia gestendo la situazione DRIVE-Through test. È impensabile oltre che assurdo, che gente sottoposta a “isolamento precauzionale” debba recarsi fuori paese per effettuare un test che sarebbe fattibilissimo anche nel proprio comune! A Cagnano c’è un numero elevato di tamponi da far effettuare e i nostri cittadini chiamati a farli, non solo non hanno avuto neanche una telefonata in 15 giorni, ma devono, secondo le disposizioni del nostro Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Foggia, recarsi a San Marco in Lamis, per trovare la più vicina postazione Drive-through.

Chiediamo, vista la situazione di urgenza presente in questo periodo, e per evitare qualsiasi tipo di spostamento, facilmente ovviabile, una postazione Drive through test in loco. L’Amministrazione si rende fattivamente pronta a collaborare rendendosi disponibile sin da subito a supportare questa iniziativa. La sicurezza, la prevenzione, vanno fatte con l’attenzione anche a questi dettagli!!!”.

Lo riporta sui social il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo.