“Family business”, 9 arresti per droga all’alba nel Foggiano

Foggia, 2/11/2020 – (rainews) Prosegue l’azione di contrasto nelle piazze dello spaccio pugliesi. Nel Foggiano, in questo caso a San Severo e a San Paolo di Civitate, dalle prime luci dell’alba i carabinieri, con l’ausilio dei “Cacciatori di Puglia”, dei Cinofili di Modugno e di un elicottero da Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di nove persone dedite alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata. (rainews)