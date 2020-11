Foggia, Covid “Medico di famiglia di Capitanata in rianimazione”

Foggia, 2/11/2020 – “Non si molla!!! Oggi, domenica, volevo tenere la testa libera dal covid! Un ricovero d’urgenza, 6 nuovi casi da segnalare al dipartimento per sintomi ed uno per contatto stretto a rischio. Contatto via whatsapp con tutti i pazienti che ho in isolamento. Un sonoro vaffanculo a chi insiste a dire che è tutto un comBlotto e i medici ci guadagnano dalla pandemia . Negli ultimi tre giorni tre miei colleghi medici di famiglia di Capitanata ci hanno guadagnato dalla pandemia un ricovero in rianimazione e due sintomatici in isolamento domiciliare. Un sentito ringraziamento a quella parte di politicanti che dice che la medicina di famiglia non fa niente!!

E domani si ricomincia con visite su appuntamento per evitare sovraffollamento negli studi. Telefono fisso e cellulare bollenti e in tutto questo una vaccinazione antinfluenzale, che doveva essere già terminata a fine ottobre per le categorie a rischio, che non può andare avanti per la mancata fornitura dei vaccini. Uno stress che non finisce mai e devi poi sentire e leggere le IDIOZIE su Facebook!! E sentire di un cittadino che chiama la polizia per verificare se fosse vero che il suo medico avesse davvero finito i vaccini (successo a Foggia ad un collega) come se questi volesse fare “accaparramento”.

Ti prende in certi momenti lo sconforto e la voglia di mollare tutto”.