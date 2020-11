Foggia, il “derbY” è tuo: galletti KO (FOTO – VIDEO)

Torna alla vittoria i rossoneri di Marchionni e lo fanno proprio nel derby, partita di cartello per un’intera città, ancora impossibilitata dal poter andare allo stadio.

Un buon primo tempo, quello del Foggia, che gioca palla a terra e crea pericoli fino al vantaggio, che arriva al grazie al penalty di Curcio che spiazza Frattali. Per il Bari, palo di Antenucci e poco altro. Nella ripresa, rossoneri più guardinghi ma ugualmente determinati a portare a casa l’intera posta, aggressivi su ogni palla e vicini al gol in un paio di occasioni; per i galletti, poco pungenti, gioco sugli esterni ma poca concretezza sotto porta anche grazie alla buona gara della retroguardia di casa, che garantisce i tre fondamentali punti al Foggia, che rialza la testa proprio nella partita più sentita.

fotogallery ENZO MAIZZI

Il tabellino: Foggia – Bari 1-0

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Agostinone (37’pt Anelli); Kalombo, Rocca (29’st Raggio Garibaldi), Salvi, D’Andrea (18’st Vitale), Di Jenno; Curcio (30’st Balde); Naessens (30’st Dell’Agnello).

A disp. Sarracino, Di Masi, Gentile, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa. All. Marco Marchionni

S.S.C. BARI: Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani (1’st Candellone), Maita (33’st Hamlili), Bianco (14’st Lollo), D’Orazio (1’st Semenzato); Marras, Antenucci, D’Ursi (14’st Citro).

A disp. Marfella, Perrotta, Corsinelli, De Risio, Minelli, Montalto. All. Gaetano Auteri

ARBITRO: Matteo Marcerano di Genova (Niedda-D’Elia-IV Uomo Longo)

MARCATORI: 39’pt Curcio rig. (F)

AMMONITI: Bianco, Marras (B), Germinio, Gavazzi, Salvi, Raggio Garibaldi, Dell’Agnello (F)

ESPULSI: Al 43’st Salvi (F) per doppia ammonizione

NOTE: Serata mite, terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse, come da disposizioni del DPCM. Angoli 3-5. Recupero: 2’pt, 5’st.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920