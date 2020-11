Foggia, tentata rapina alle Poste: bloccati nel “filtraggio” anti Covid

Foggia, 2/11/2020 – (foggiatoday) E’ accaduto questa mattina, in via San Severo, dove due soggetti a volto coperto (non è ancora chiaro se fossero armati o meno) hanno tentato di fare irruzione negli uffici postali, ma sono rimasti spiazzati dal filtraggio previsto all’ingresso per garantire l’osservanza delle norme anti-Covid.

Per i due rapinatori, quindi, non è rimasta altra scelta se non quella di abbandonare il piano criminale e fuggire a mani vuote. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. (foggiatoday)