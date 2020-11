“Il Collegio”: Giulia “vola”: oltre 109mila follower, tra i preferiti sul web

Manfredonia, 2/11/2020 – Domani sera andrà in onda la seconda puntata de Il Collegio 5. Come già anticipato in un video dal preside alla fine della prima puntata, ci sarà un cambio look per gli studenti. Infatti, un momento iconico del programma è il famigerato taglio di capelli, che sfocia sempre in piagnistei e lamenti da parte dei collegiali, sia maschi che femmine.

Giulia Scarano (14 anni, Manfredonia), caratterizzata da un forte accento. Hanno suscitato particolare simpatia i suoi tentativi di corrompere la sorvegliante a suon di provoloni e caciotte. Il video è diventato virale in tutte le piattaforma social.