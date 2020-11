Il M5s a congresso, Quarato: “Trovare il modo per ridare fiducia nel Movimento”

Gli Stati Generali del M5s, salvo imprevisti, dovrebbero tenersi a Bari per l’ultima fase regionale il prossimo 7 novembre per poi espletare la fase nazionale il 14 e il 15. Attesi da vari mesi, discussi in quanto a modalità organizzativa causa Covid, sono stati declinati attraverso documenti territoriali. In Capitanata la traccia organizzativa e politica ha raccolto, finora, 195 firme. “Contiamo di superare le 200 firme- dice il consigliere comunale Quarato– un numero fra i migliori delle 6 province”.

La Puglia porterà agli Stati Generali 24 delegati di cui 7 attivisti, 7 consiglieri comunali e 10 fra consiglieri regionali parlamentari. Le proposte passeranno al vaglio della piattaforma Rousseau, uno strumento che gli attivisti fanno entrare nelle stesse valutazioni stilate nei documenti verso l’assemblea generale. Giovanni Quarato, consigliere comunale del M5s, è all’opera con i gruppi provinciali, (il consigliere comunale è la figura al centro di questa riorganizzazione) nella redazione della proposta, secondo un linguaggio della politica tradizionale, potremmo definirla “mozione”.

Consigliere, come avete lavorato per questo congresso territoriale visto che si tratta del primo impegno in questa direzione?

Abbiamo cominciato da piccoli gruppi e abbiamo coinvolto, in particolare, i consiglieri comunali.

La prima volta nella storia del Ms5?

Prima si organizzavano le giornate “Italia 5 selle” ma questo è per noi un momento decisivo, se vogliamo un futuro qualche direzione bisogna intraprenderla, come linea politica, principi a cui rifarsi e organizzazione. Senza un cambio di passo il rischio è che il M5s vada lentamente scemando e che, senza organizzazione, si vada avanti alla cieca.

Non bastano le votazioni su Rousseau, voi nel documento siete critici anche con le modalità di espulsione dal M5s?

Rousseau non può essere un organo politico ma al servizio del territorio, fare votazioni solo per decidere chi deve essere eletto non può essere qualcosa di soddisfacente. Noi dobbiamo avere una piattaforma in cui chi è iscritto si palesa e da cui può nascere un’assemblea territoriale, spostare l’ago della bilancia dal vertice alla base. Purtroppo capita che qualcuno la mattina possa svegliarsi e dire “non mi piaci più”, e viene cacciato.

Come nel caso di Mario Conca?

E’ un caso emblematico, bisogna riportare gli attivisti a credere nel Movimento, per fare questo dobbiamo tracciare un percorso politico, capire quali ruoli deve ricoprire chi, avviare un forte radicamento territoriale.

Ma come si traduce, in base al vostro documento, l’attuale assetto della rete in un discorso radicato sul territorio?

Se le chiavi di accesso a Rousseau sono trasferite anche ai territori noi possiamo indire assemblee locali per le varie nomine di coordinatori provinciali e regionali e creare una rete fra organizzazioni periferiche guidate da consiglieri provinciali e regionali. Oggi non sappiamo nemmeno quando ci sono le elezioni online e quali sono le varie proposte politiche. Il documento traccia, attraverso principi e organizzazione, queste modalità, diverse dai partiti tradizionali perché non prevede un capo ma un collegio che decide, con rotazione degli incarichi per evitare centri di potere.

Come giudica i risultati regionali?

Sono molto insoddisfacenti, non solo in Puglia. Questo vuol dire che con o senza alleanza con il Pd le cose non sono andate diversamente, e forse alleandoci sarebbero andate peggio. Queste alleanze fanno perdere identità e attrattività al Movimento, alcuni “dogmi” sono stai superati senza un percorso chiaro.

Un punto della situazione che arriva anche dopo l’esito delle europee.

Avremmo infatti dovuto fermarci allora e fare gli Stati Generali senza aspettare il “saluto” di Salvini, abbiamo aspettato, abbiamo trascurato, e gli attivisti si sono sentiti abbandonati

Ma gli ex attivisti, che con voi sono molto critici, pensa si possano recuperare?

Alcuni sono diventati i primi nostri oppositori, come gli amanti traditi diventano i peggiori nemici e non mi pare che, come Conca, vogliano essere recuperati. Il problema è che, anche se volessimo, non saremmo in grado di farlo e, inoltre, se ti avvicini rischi un giudizio contro te stesso. Invece dovremmo avere una capacità di confronto che non abbiamo. Io contesto questo modo di dire “o sei con me o contro di me”, anche se siamo partiti dal Vaffa day, ma la politica si evolve

Il M5s nella giunta di Emiliano?

Con Emiliano si discute solo di poltrone e non di programmi, è vero che certe cose sidecidono meglio stando nella cabina di regia, io penso che ci possa essere un’apertura in base ad ambiti specifici.

In Capitanata siete rimasti un po’ bloccati dal Pd alle regionali e alle comunali. Vedi il caso Lucera

Simo rimasti fuori per una manciata di voti a Lucera perché siamo molto abili a farci del male da soli, perché le liste vengono certificate dall’alto, chiaro che ci vuole più tempo. Avremmo confermato il consigliere con un’organizzazione migliore. Non è possibile che un fantomatico staff possa dire quello che è giusto e quello che non lo è, senza nemmeno conoscerci.

Come si sta all’opposizione con il Pd a Foggia?

Non li capisco, vanno avanti per conto loro, dicono al sindaco che collaborano in consiglio e poi lo attaccano, attaccano anche noi, lo hanno fatto con me, come presidente di commissione. Fanno continue fughe in avanti, non facciamo in tempo a mettere nero su bianco che sono già partiti, vogliono intestarsi il merito delle iniziative con una scaltrezza politica antica. Noi li guardiamo con distacco.

Stanno preparando il prossimo candidato sindaco?

Se voglio un appoggio devono trovare altre forme di collaborazione, noi lavoreremo per avere un esponente del M5s come sindaco, si può trovare un percorso politico unitario e si sceglie il candidato migliore, anche se per come si comportano la vedo difficile. Noi siamo un movimento molto aperto al confronto, ma leale, senza fingere.

L’interrogazione sui minori da voi presentata al sindaco e alla giunta ha avuto delle risposte?

Stiamo aspettando di avere i dati dall’assessorato alle politiche sociali, si tratta di rich9este precise e molto articolate.

A cura di Paola Lucino, 2 novembre 2020