La guida alle eccellenze daune e pugliesi del Gambero Rosso

I nostri lettori hanno dimostrato di gradire la pubblicazione di estratti dalle principali guide eno-gastronomiche, che segnalano ristoranti e pizzerie pugliesi e daune di particolare qualità. Dopo l’articolo sulle pizzerie d’eccellenza segnalate da Top 100 Pizza e quello sui ristoranti “stellati” compresi nella guida Michelin, eccoci oggi alle prese con un’altra guida molto rinomata, quella del Gambero Rosso. Diversamente dalle altre, il Gambero Rosso non si limita a premiare ristoranti e pizzerie, ma allarga il suo interesse anche a bar, cantine e più in generale aziende agro-alimentari.

Per quanto riguarda le eccellenze, nella graduatoria dei locali pugliesi premiati, primeggia il Salento, con ben 5 segnalazioni, la Bat ne totalizza tre, come la provincia di Brindisi ed uno la provincia di Foggia. Ecco l’elenco completo, distinto per categoria. Cliccando sul collegamento, è possibile accedere alla scheda dedicata dal Gambero Rosso al locale in questione o al sito.

Ristoranti. Con tre gamberi, Antichi Sapori ad Andria (Bat) e Masseria Barbera a Minervino Murge (Bat). Solaika Marrocco, chef del Primo Restaurant di Lecce, ha conquistato il Premio Alessandro Narducci destinato al Cuoco Emergente. La stessa Marrocco si è aggiudicata il premio come miglior emergente under 30 (cucina), assieme a Floriano Pellegrino e Isabella Potì del ristorante Bros’ di Lecce, mentre i migliori emergenti under 30 pugliesi per quanto riguarda la sala sono Saverio Di Gennaro (Quintessenza di Trani) e Nicola Loiodice (Due Camini a Borgo Egnazia, Fasano, BR). Tra i premiati per il miglior rapporto qualità-prezzo figura il ristorante La Strega di Palagianello (TA).

Pizzerie. Con tre spicchi (nella categoria riservata alla migliore pizza napoletana), è stata premiata la pizzeria 400 Gradi di Lecce.

Trattorie. Una sola la trattoria pugliese inserita tra le 14 individuate e premiate dal Gambero Rosso: Cibus, a Ceglie Messapica (Br).

Bar. Tre Tazzine & tre Chicchi al bar 300 Mila Lounge di Lecce che si aggiudica anche il premio Le stelle, riservato ai bar che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi. Il Bar del Portico di Borgo Egnazia (Fasano) si è aggiudicato il premio riservato ai Migliori Cocktail Bar d’Albergo. Lefty by Klax di Orta Nova (FG) si è aggiudicato infine il premio che distingue i migliori cocktail bar.

Anche il Gambero Rosso, così come la Guida Michelin pubblica, oltre ai premi nazionali, un’ampia selezione regionale che segnala ai lettori il meglio di prodotti tipici, ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie, forni, aziende olearie, caseifici. Insomma una guida alla qualità piuttosto approfondita, che la rivista enogastronomici cura assieme all’Assessorato all’Agricoltura delle Regione Puglia.

Le aziende pugliesi segnalate sono in tutto 497: 128 in provincia di Bari, 100 in quella di Lecce, 72 in Capitanata, 55 a Brindisi e a Taranto, 38 nella Bat. Di seguito, elencati in ordine di classificazione (e a parità di classificazione, in ordine alfabetico), gli esercizi segnalati in provincia di Foggia, con i collegamenti alle schede del Gambero Rosso o ai loro siti web. Oggi ci occuperemo di ristoranti, trattorie e pizzerie. Gli eserciti segnalati in queste categorie sono 25. Fa la parte del leone il Gargano con 14 “eccellenze” (3 a Monte S.Angelo, 2 a Vieste e a Peschici, una a Manfredonia, Mattinata, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Lesina e Tremiti). Foggia totalizza 4 segnalazioni. Nei Monti Dauni, si segnala Orsara di Puglia, con 2 segnalazioni. 2 anche per Lucera, una per Panni. Domani toccherà a bar, pasticcerie ed altre aziende segnalate dal sito del Gambero Rosso.

Ristoranti

Casa li Jalantuùmene (due forchette), Monte Sant’Angelo

Peppe Zullo (due forchette), Orsara di Puglia

Porta di Basso (due forchette), Peschici

Al Primo Piano (una forchetta), Foggia

Bacco Tabacco e Venere (una forchetta), Manfredonia

Le Antiche Sere (una forchetta), Lesina

Mena La Cucina di Uvarara (una forchetta), Foggia

Terra Arsa (una forchetta), Foggia

Al Dragone, Vieste

Al Trabucco da Mimì, Peschici

Gabbiano, Tremiti

Il Capriccio, Vieste

Il Cortiletto, Lucera

Radici, Vico del Gargano

Trattorie

Locanda del Maniscalco, (due coltelli), Mattinata

Medioevo (due coltelli), Monte Sant’Angelo

U’ Vulesce Vino e Cucina (due coltelli), Cerignola

Ambasciata Orsarese (un coltello), Foggia

La Fossa del Grano (un coltello), San Severo

La Locanda di Pan (un coltello), Panni

Osteria Antica Piazzetta (un coltello), San Giovanni Rotondo

Pane e Salute (un coltello), Orsara di Puglia

Pizzerie

I Gastronauti (due spicchi), Lucera

Punto pizza, San Marco in Lamis (FG)