Manfredonia. In memoria di Carmine Facciorusso

Manfredonia, 02 novembre 2020. Nel giorno della commemorazione dei defunti, oltre che a tutti i nostri defunti, voglio rivolgere un pensiero ad un amico, Carmine Facciorusso, che ci ha lasciati, in punta di piedi un mese fa, lasciando nello sconforto la sorella “Ninette“, con la quale ha trascorso buona parte della sua vita terrena.

In tanti l’hanno conosciuto prima di tutto per le sue gradi doti culinarie, avendo lavorato una vita come chef presso il rinomato Hotel Gargano di Manfredonia, gomito a gomito con Stefano, altro chef eccellente, volato al cielo giusto qualche mese prima. La passione che mi univa a Carmine, era quella per i colori bianco celesti del Manfredonia Calcio, di cui conosceva, come pochi, vita morte e miracoli, avendo assistito, da tifoso innamorato, a migliaia di partite sia casalinghe che in trasferta.

Spesso, il lunedì mattina, di buon ora, lo incontravo in Piazza del Popolo, con la gazzetta del Mezzogiorno sotto il braccio, pronto a divorare la pagina sportiva regionale. Conosceva il calcio dilettantistico come pochi, nelle nostre brevi chiacchierate mi raccontava di partite epiche nella mitica “fossa dei leoni” delle quali conservava ricordi granitici, riusciva, infatti, a ricordare i marcatori di ogni singola partita, a dimostrazione del profondo legame e passione per i colori della squadra della nostra città.

Carmine era un buono, un simpaticone, ironico al punto giusto, l’amico di tutti che ci ha lasciato in silenzio, evidentemente, per raggiungere l’amico di una vita Stefano Ciuffreda.

In tanti conserveranno di te un bel ricordo.

Antonio Castriotta