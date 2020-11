Manfredonia. Polemiche e polemiche per il cimitero, “ecco poi come è andata”

Manfredonia, 02 novembre 2020. Tante polemiche ha suscitato la decisione della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, di tenere aperto il cimitero in tempo di covid.

In verità, non solo l’afflusso di gente è diminuito rispetto al passato, come era prevedibile ma ogni persona è stata monitorata dai volontari della P.a.s.e.r. ed ha osservato rigorosamente il distanziamento. Una decisione, quella della Commissione che si è rilevata giusta come rappresentato dall’impiegato ai Servizi Cimiteriali di Manfredonia, Nico Riccardo.

A cura di Antonio Castriotta