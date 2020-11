Manfredonia, solidarietà Covid: Caritas con pacchi viveri, il Comune contributi economici

Manfredinia, 2/11/2020 – A DISPETTO di quanti si ostinano a contestare l’esistenza del coronavirus e soprattutto gli effetti deleteri che provoca, il Covid-19 ha ripreso l’offensiva anche a Manfredonia (i positivi sono arrivati a 91) come del resto in Italia e nel mondo. Si susseguono le misure di contrasto sanitarie regolamentate dalla politica. A parte la salute pubblica, a farne le spese è purtroppo l’economia: le varie e diverse attività raggiunte da provvedimenti che ne limitano l’esercizio ritenendole ricettacoli di contagi. Le conseguenze a pioggia sul quotidiano sono enormi. La situazione è difficile. Ma ecco che spunta l’altra faccia del Covid, quella della solidarietà.

NELLA PRIMA fase del famigerato Covid, a Manfredonia si è fatto a gara per supportare le esigenze di quelle famiglie che par svariate circostanze si sono ritrovate senza alcun sostegno di sopravvivenza. Le iniziative di soccorso sono state tante e generose arrivate da privati e enti benefattori ma anche delle istituzioni. Ora il problema si ripresenta. E sono già scattati gli interventi. In prima linea la Caritas diocesana che non chiude mai i battenti. Ed anche questa volta all’apparire della recrudescenza del virus maligno, è stata pronta a porgere la mano. E’ sceso in campo lo stesso arcivescovo padre Franco Moscone, sempre attento ai bisogni dei cittadini, che ha lanciato il progetto “RiStoBene” rivolto a tutte le attività della città invitandole a garantire i pranzi e le cene almeno dei 25 assistiti dalla mensa del SS Redentore e i 15 della mensa di Paolo VI.

“LA RISPOSTA è stata immediata e generosa” rileva don Luciano Pio Vergura, direttore della Caritas diocesana che per la sua infaticabile e gentile opera di soccorso si è meritato l’appellativo di “angelo della Provvidenza”. “Non solo abbiamo coperto le esigenze delle due mense, ma siamo andati anche oltre. Con la ripresa del Covid è ripresa anche la richiesta di aiuto delle famiglie. Anche se poco appariscente, la situazione è drammatica. A parte l’emergenza del Covid, rispetto all’anno scorso la consistenza dei poveri è aumentata del venti per cento. In estate in tanti hanno trovato una qualche opportunità lavorativa. Ma ora tra Covid e inverno la situazione è precipitata. Una situazione di carenza di lavoro che a Manfredonia è diventata endemica da anni”.

LA CONFERMA viene anche dal “piccolo emporio” della Cattedrale. “Ordinariamente – dice il gestore Lorenzo Brunetti – assistiamo 140 famiglie mensilmente. Siamo aperti per tre giorni alla settimana, diamo generi di prima necessità donati o acquistati da noi. Da qualche giorno le richieste di generi alimentari sono aumentate”. Ogni parrocchia ha un suo centro di distribuzione viveri aperto un giorno a settimana.

SI E’ MOSSO anche il comune. La Commissione straordinaria ha emesso un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica e/o lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19. Le richieste presso l’Ufficio Servizi Sociali (Via San Lorenzo 47) dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e il martedì dalle 16,30 alle 18,30.

Michele Apollonio