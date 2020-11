Marina del Gargano: “Il cantiere navale per il diporto cambia gestione”

Manfredonia, 02 novembre 2020. Il cantiere navale per il diporto all’interno del Marina del Gargano ha cambiato gestione. E’ quanto reso noto attraverso un post sui social.

“Si prospetta per noi una nuova grande sfida che affronteremo come sempre con entusiasmo e competenza. Chiediamo cortesemente agli armatori, i cui mezzi stazionano in cantiere, o che prevedono di fare movimentazioni e/o lavorazioni, di avere qualche giorno di pazienza per darci modo di effettuare il riassetto organizzativo e funzionale di questa preziosa risorsa. Comunichiamo pertanto che il cantiere resterà temporaneamente CHIUSO per una decina giorni. Per informazioni e stato dell’arte potrete contattare l’Ufficio Reception di Marina del Gargano al numero +39 0884 542500. Seguiteci per conoscere le novità e per essere informati sulla nuova offerta di servizi integrati per la tua imbarcazione. Grazie dell’attenzione e i migliori auguri a noi!”.