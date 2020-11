Nuovo Dpcm in arrivo, “coprifuoco alle 21 per tutta Italia”

Roma, 2/11/2020 – (adnkronos) ”Il nuovo Dpcm prevederà un coprifuoco alle 21 su tutto il territorio nazionale”. Lo sottolinea il Sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, in un’intervista a Sky Tg 24. ”Questo secondo Dpcm continuerà ad incentivare che le persone a restare a casa ed uscire solo per andare al lavoro o per ragioni di salute. Stiamo cercando di lasciare fabbriche e quante più possibile attività produttive aperte. Ci saranno misure più restrittive per le Regioni che hanno un tasso di Rt superiore a 2″, ha aggiunto. “Purtroppo dobbiamo sacrificare la didattica in presenza per tutte le scuole di secondo grado e si sta discutendo in queste ore se farlo anche per la terza media e quindi lasciare i bambini più piccoli con la didattica in presenza e ragazzi con disabilità”.(adnkronos)

