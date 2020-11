Statale 16, incidente all’altezza di Monopoli: feriti

Bari, 2 novembre 2020. In Puglia è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 16 “Adriatica” a Monopoli, in provincia di Bari, in corrispondenza del km 843.4, in direzione Brindisi. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo. La circolazione è deviata in loco con uscita obbligatoria al km 842.4. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.