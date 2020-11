Cicolella: “Profonda amarezza, 4020 preferenze e non sono Consigliera regionale”

Foggia, 02 novembre 2020. “Ammetto di provare una profonda amarezza: nonostante le 4020 preferenze, non sono stata proclamata Consigliera Regionale. Il vostro sostegno è stato continuo, il vostro affetto è stato immenso, il risultato elettorale è stato eccezionale. Ed è per voi, per Cerignola e per la Capitanata tutta che annuncio la nostra intenzione di presentare ricorso al TAR”. Lo scrive sui social Teresa Cicolella, del Partito Democratico.

“Questo territorio merita di essere valorizzato e amato, e non può essere privato di una legittima rappresentanza in Consiglio Regionale. Il Partito Democratico di Cerignola e il Partito Democratico Provinciale, che hanno creduto in me sin dal primo giorno, mi sosterranno anche in questa battaglia. Ho la fortuna di avere al mio fianco persone fantastiche, dei fratelli e delle sorelle che mi supportano umanamente prima ancora che politicamente. Ma soprattutto lo devo a tutte voi e a tutti voi che mi avete onorata col vostro voto e con la vostra fiducia! E ora al lavoro! Mai piangersi addosso e io non inizierò certamente adesso! Lavorerò perché Cerignola e la Capitanata tutta abbiano il giusto riconoscimento dei propri valori umani, economici e culturali! Qualunque sia l’esito del ricorso lavorerò nel solco della buona politica espressa da Michele Emiliano, che i pugliesi hanno confermato alla guida della Regione. Il percorso iniziato 15 anni fa dal centrosinistra potrà continuare! I risultati raggiunti sono stati tantissimi, e tantissimi sono i risultati ancora da raggiungere! Con i pugliesi e per i pugliesi!”.