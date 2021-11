Continua lo stato di agitazione dei sindacati Ataf, che minacciano lo sciopero

Stato Quotidiano, 2 novembre 2021. Le organizzazioni sindacali dei trasporti Cgil, Uil e Ugl hanno fatto una “richiesta di sollecito urgente” all’ amministratore unico di ATAF Spa

Antonio Rana, al commissario prefettizio Marilisa Magno e al prefetto di Foggia Carmine Esposito. Com’è noto una delibera commissariale del 28 ottobre scorso ha prorogato fino al 28 febbraio 2022 il servizio, nelle more dell’esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

La comunicazione sindacale di oggi ribadisce lo stato di agitazione. “Da quanto abbiamo appreso dagli organi di stampa, pare che i dubbi, le preoccupazioni e le incertezze paventati dalle scriventi, ora sono più che mai concrete realtà. La sosta tariffata rappresenta un tassello fondamentale nello scenario della mobilità sostenibile e che trova naturale allocazione nelle attività dell’Azienda di trasporto urbano cittadino e che, pertanto, non può essere considerata come un mero drenaggio di risorse dei cittadini, né un ramo secco. Nel corso degli anni si è visto decrescere la curva degli incassi, per ragioni di varia natura, da ricercare soprattutto in errate e non corrette pianificazioni delle gestioni della sosta. Tuttavia, nonostante tutto, gli incassi si sono assestati sempre al di sopra dei 2,7 milioni di euro. Si consideri, inoltre, quanto non versato nelle casse di Ataf dalla in Società Protect che ritirava gli incassi dai parcometri nel 2018″.

Una circostanza che, unita alla riduzione di stalli nelle zone centrali e il plesso Ospedaliero, alla realizzazione delle piste ciclabili con la perdita totale di 1500 posti e la sopravvenuta crisi derivata dalla pandemia del COVID 19, secondo i sindacati, ha sortito effetti nefasti per l’intero comparto della sosta tariffata con pesanti ricadute anche sui conti dell’ATAF spa.

“Dall’’amministratore unico Antonio Rana, in uno scenario come quello descritto, ci aspettavamo, in linea con quanto fatto dal suo predecessore, l’elaborazione di un processo di riorganizzazione del piano della sosta che avrebbe garantito un incremento degli introiti”. Nella lettera ribadiscono la richiesta di incontro “per fare chiarezza sulle sorti dell’ATAF, altrimenti ci vedremo costretti ad attivare tutte le procedure utili per giungere allo sciopero”.