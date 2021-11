Dal forum di StatoQuotidiano.it, a firma dell’Avvocato Gaetano Prencipe, candidato a sindaco coalizione Centrosinistra – Rete Civica Democratica e Popolare (Progressisti DEM, Manfredonia Civica, Molo 21, Progetto Popolare, Movimento E.S.T.)

“Caro Raffaele, rispondo a te perché sei l’unico che ha usato il proprio indirizzo per scrivere il commento all’articolo della Redazione sul mio comizio di sabato, mentre gli altri, vedi caso tutti sostenitori dell’ing. Fresca, hanno preferito l’anonimato per lanciare le loro invettive. Intanto ti assicuro che non sono affatto nervoso e che anzi mi rimproverano del contrario; né ho deciso di cambiare per l’occasione la mia indole e la mia proverbiale calma e compostezza.

Certo, i comizi mal si conciliano con un linguaggio soporifero e con analisi troppo puntuali. Ma, credimi, se sono arrivato ad usare dei toni più sostenuti è per un moto di sincera indignazione per quanto detto e scritto dalla tua candidata alla carica di sindaco, con affermazioni ingiuriose e offensive, che meritavano un’adeguata e motivata risposta.

In particolare, in un post del 29 ottobre, pubblicato sul suo profilo facebook all’esito del confronto tenutosi la sera prima al Teatro Dalla (che ti invito a leggere o a rileggere, e se vuoi dopo ne riparliamo), l’ing. Fresca riporta il principio secondo cui “Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri”, ma poi non lo applica a sé stessa ma solo agli altri candidati, definiti in maniera sprezzante di “miserrima onestà intellettuale”, di “spocchiosa supponenza e ipocrisia”, maleducati, scomposti e deludenti per la conduzione della campagna elettorale e per le proposte fatte.

E poi, punta sul vivo sui social (per aver letto le risposte alle domande del moderatore, ma non certo da me , che per altro ritengo del tutto normale che nel parlare in pubblico si possa leggere o utilizzare degli appunti, ma senza perciò scomodare Papa Francesco e il Presidente Mattarella, le cui foto, senza scusarsi per l’immodestia, vengono accostate alla sua a corredo del post), l’ing. Fresca attacca indistintamente gli altri candidati, che a suo dire sarebbero messi male perché preferiscono “improvvisare con i soliti slogan, le solite menzogne e frasi ripetute a memoria”.

Il tutto, ovviamente, con il tono di chi vuole a tutti i costi apparire la vittima e non l’artefice di un comportamento ostile nei confronti di tutti gli altri candidati, guardati dall’alto in basso non in virtù dell’interesse concretamente mostrato e dell’impegno profuso fino ad oggi per Manfredonia (pari a zero, nel suo caso), ma solamente sulla base di un curriculum costruito come se dovesse partecipare ad un concorso per titoli ed esami.

Se poi a questo aggiungi che, scoperta in flagranza per aver copiato di sana pianta da internet il suo programma elettorale, con uno spudorato copia e incolla, anziché fare pubblica ammenda e chiedere scusa ai cittadini, che ha così tentato di prendere in giro, si è limitata in buona sostanza a dire che l’aver copiato non costituisce un falso ideologico penalmente rilevante.

Le ho quindi dovuto precisare che copiare e presentare come proprio un programma elettorale altrui (a partire dalla copertina fino all’ultima pagina, usando anche lo stesso editing), dopo aver sostenuto di averci lavorato per sei lunghi mesi, non costituisce un comportamento penalmente rilevante ma lo è di sicuro sul piano morale (perché indice , questa sì, di “miserrima disonestà intellettuale”, aggravata dal non voler ammettere l’evidenza) e sul piano politico (perché vuol dire prendere in giro, alla prima occasione, l’intera comunità che vorrebbe rappresentare). Ed invece l’ing. Fresca, senza nemmeno apprezzare il fatto che nei pubblici confronti, per pietà e buona educazione, nessuno degli altri candidati le abbia mai rinfacciato il grave plagio, arriva lei ad accusare loro di “miserrima onestà intellettuale” e a bollare come deludenti le loro proposte programmatiche. Tu che avresti fatto?

Quanto a Italo Magno e all’on. Tasso, che conosco personalmente da più di quarant’anni e con i quali ho sempre avuto rapporti di rispetto reciproco e di sincera cordialità, ho solo espresso la mia delusione perché ritengo che ben avrebbero potuto, se non dovuto, candidarsi direttamente, l’uno o l’altro, alla carica di sindaco, mentre invece hanno preferito costruire di sana pianta la candidatura di una perfetta sconosciuta, di cui si sa solo quello che lei stessa ha voluto raccontarci, salvo alcuni suoi trascorsi politici non certo confortanti.

Venire poi a Manfredonia e presentarsi come aspirante salvatrice di un paese che conosce molto poco e che arriva a descrivere impietosamente come il regno del male, affetto dalla fame e dalla malnutrizione infantile, dalla prostituzione giovanile, da una corruzione dilagante … mi ha spinto ad un moto di indignazione, ma ritengo sempre in maniera composta, argomentata e senza offendere nessuno.

Quindi, Raffaele, anche nel tuo impegno, da me auspicato, di candidato alla carica di consigliere comunale (al di là della tua collocazione in Manfredonia Nuova), ti assicuro che non tornerò più sull’argomento e che continuerò a contribuire a un sereno svolgimento degli ultimi giorni di campagna elettorale, con l’auspicio che questo impegno valga per tutti.

Con viva cordialità”.