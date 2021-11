Proposte dei sindacati Ataf: “Ampliare consistenza di attività da affidare con gara”

Stato Quotidiano, 2 novembre 2021. Sono convocati giovedì presso l’azienda Ataf i sindacati Cgil Uil e Ugl per parlare del “futuro dei lavoratori dell’azienda” che vedono sul filo del rasoio, a cominciare dei 68 dell’Apcoa. Nel frattempo rispondono con una nota alla delibera commissariale n. 26 del 28 ottobre, corredata da relazione del dirigente Romeo Delle Noci, che ha come oggetto l’avvio delle procedure per la concessione del servizio di sosta tariffata. Tale iter prevede, anche, la predisposizione di un cosiddetto “Piano della sosta” che andrà adottato dalla commissione straordinaria con i poteri della giunta comunale.

I sindacati comunicano ai commissari Magno, Gandolfo e Giangrande quanto segue: “Stante i contenuti della relativa deliberazione, e fatte salve eventuali-successive di rettifica, sarebbe davvero difficile per una società estendere ipotesi previsionali economiche-finanziarie senza poter stimare la consistenza della rete di stalli che saranno banditi a gara (rete anche costituita da “parcheggi di interscambio di prossima istituzione” ma di non precisata capienza), peraltro nella consapevolezza di poter subire, in costanza di contratto, incerte “ipotesi di modifica, durante la gestione, del quadro tariffario, numero parcheggi, aree e/o orari soggetti a tariffazione”, alle quali dovrebbe fare fronte la società privata come rischio di impresa”.

Il parere dei sindacati è che la deliberazione avrebbe forse dovuto ampliare e non

restringere la consistenza delle attività da affidarsi con gara, includendovi, ad esempio, la gestione del parcheggio Vincenzo Russo, oltre che prospettando ipotesi di differenziazione oraria-tariffaria per le zone più centrali o per le aree maggiormente attrattive (s.v. parcheggio della Maddalena – Via S. Altamura). “Ciò a beneficio della redditività del servizio, nonché a garanzia del contenimento di eventuali esuberi di personale stimabili nell’attuale ridotta articolazione degli stalli”. Nella delibera di cui sopra il dirigente relaziona su una “gestione Ataf che copre al massimo il costo del servizio e non consente remuneratività per la società”.

Circa la prospettata procedura di gara in base alla delibera “relativizzerebbe, ancor più di quanto non si stia già determinando a fronte della più recente giurisprudenza amministrativa, l’efficacia della clausola sociale a difesa dei livelli occupazionali attualmente in forza al servizio, disperdendo tanto i sacrifici quanto l’anzianità lavorativa acquisita in questi anni e solo che riferibile al CCNL Autoferrotranvieri, peraltro unico contratto nazionale che consentirebbe l’impiego delle unità assunte anche per l’irrogazione – in supporto al corpo di Polizia Municipale – di sanzioni per talune violazioni al Codice della Strada”.

Confermano “ampia disponibilità ad ogni confronto per favorire l’individuazione di soluzioni di garanzia della continuità occupazionale del servizio, in un contesto socio-economico locale sempre più caratterizzato da molteplici criticità. In difetto di confronto, non senza ulteriore rammarico, dovranno continuare ad assumersi iniziative di mobilitazione nei confronti di codesto ente”.