San Marco in Lamis, tragico incidente sulla provinciale: morto agricoltore

San Marco in Lamis (Foggia), 02/11/2021 – (sanmarconews) La notizia è di pochi minuti fa. Morto agricoltore a San Marco in Lamis lungo la provinciale per Foggia. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e uomini del servizio 118. Medico e Infermieri non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, di cui non si conoscono al momento le generalità. L’uomo ha avuto probabilmente un malore quando è finito fuori strada capovolgendosi con l’auto. La città è in lutto. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un agricolto del posto. sanmarconews

Fonte foto: sanseverotoday