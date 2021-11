Splendido ai consiglieri regionali: “Sondaggio sull’ attrattività del Gino Lisa”

Stato Quotidiano, 2 novembre 2021 . “Le ultime vicende, con annesse autorevoli dichiarazioni, riguardanti l’aeroporto di Foggia ‘Gino Lisa’, ci impongono di attivarci con urgenza per dimostrare, numeri alla mano, il potenziale operativo dello scalo a beneficio di una larghissima porzione di territorio meridionale”. La nota è del consigliere regionale della Lega Joseph Splendido e si rivolge ai colleghi consiglieri regionali. “Tale territorio- prosegue Splendido- sovrasta i confini provinciali e allarga il suo bacino d’utenza e d’azione alle limitrofe province pugliesi e alle regioni confinanti come Basilicata, Molise, parte della Campania, fino a raggiungere la parte più meridionale dell’Abruzzo”.

“Sulla Rete degli Aeroporti d’Italia, stando ai dati ufficiali Enac, l’area più vasta è quella compresa nel triangolo Bari – Salerno – Napoli – Pescara, nel cui perimetro ricade, appunto, la provincia di Foggia”. Splendido riporta un rapido e sommario confronto tra le distanze che intercorrono tra gli scali esistenti nelle summenzionate realtà e quello foggiano (in termini di tempo di percorrenza) possono essere d’aiuto per una rapida visione d’insieme: Potenza – Bari 120 minuti / Potenza – Foggia 97 minuti; Melfi – Bari 98 minuti / Melfi – Foggia 51 minuti; Termoli – Pescara 79 minuti / Termoli –Foggia 60 minuti; Canosa – Bari 59 minuti / Canosa – Foggia 52 minuti; Grottaminarda – Napoli 72 minuti / Grottaminarda – Salerno 70 minuti / Grottaminarda – Foggia 65 minuti.

“È di tutta evidenza che trattasi di una elencazione assolutamente insufficiente ma indicativa del potenziale che l’aeroporto di Foggia possiede, rappresentando un crocevia cruciale nel Mezzogiorno d’Italia. È per questo, personalmente convinto della indubitabile appetibilità che può riscuotere nei confronti delle compagnie di volo, sono qui a proporre a voi, colleghi, di condividere col sottoscritto un’analisi in tal senso, che fughi ogni perplessità o dubbio che ancora residua in parte della classe dirigente chiamata a lavorare per la messa a regime e lo sviluppo dello scalo foggiano”.

“In qualità di rappresentanti del territorio di Capitanata, l’idea embrionale, passibile di ulteriori vostri contributi, è quella di farci finanziatori per quota parte di un sondaggio sull’attrattività dell’aeroporto Gino Lisa, che sia allargato alle realtà regionali limitrofe summenzionate. Uno studio serio in tal senso ci consentirebbe di dimostrare sicuramente l’ovvio nella consapevolezza che anche l’ovvio, quando si tratta di Gino Lisa, va dimostrato (sigh!). Resto a vostra disposizione per eventuali delucidazioni e/o confronto”.