Zeman: “Sarei contento di ripetere il risultato del Campionato”

fonte: foggiagol, Foggia 02 novembre 2021. Stamane, in conferenza stampa, è intervenuto mister Zdenek Zeman, per presentare la vigilia di Foggia- Andria, ottavo di finale della Coppa Italia di serie C e per analizzare il momento della sua squadra.

“Sicuramente ha influito il campo a Picerno ma ci dobbiamo adattare noi a questo tipo di campi visto che sono omologati per la Serie C. Secondo me giochiamo troppo come possesso palla, abbiamo tirato in porta più degli avversari ma non riusciamo a realizzare”.

“E’ normale che dietro si rischia qualcosa con tre rigori che erano evitabili saremmo potuti essere in una posizione diversa in classifica. Si può fare tutto nel calcio, domani avrò solo 18 giocatori e possiamo fare tutto. Avevamo 6 attaccanti ora ne ho 3 in meno ma si possono adattare. Il problema è mentalità di andare a cercare il gol invece di cercare di costruire perchè c’è il centrocampo che costruisce. La partita non sarà simile a quella di Campionato perchè hanno cambiato allenatore quindi sicuramente cambieranno il modo di giocare”.

“Sarei contento di ripetere il risultato del Campionato ma dobbiamo fare noi la partita e non aspettare loro. Penso che stiamo meglio degli altri sul piano della corsa e dell’impegno. Ho visto la protesta della Curva che per me è ingiustificata loro sono generosi fanno quello che possono e lottano sempre poi fanno errori tecnici tattici però non ci si deve levare l’impegno assoluto che abbiamo sempre avuto”.

“Facciamo goal nei secondi tempi perchè stiamo sotto e si cerca di recuperare e perchè stiamo meglio fisicamente degli altri e corriamo di più. Siamo una squadra già seconda in classifica delle 60 squadre di serie C che tira di più in porta e il problema è che anche se tiriamo di più non segniamo. Hanno scritto anche che giochiamo 4-5-1 che poi forse è vero mi sforzo a cercare di far capire che ci dovrebbe giocare davanti sono gli attaccanti che devono lasciare la costruzione ai centrocampisti”.

“In Serie C si gioca come in serie D poi ci sono giocatori che hanno precedenza diversa che giocavano in A o in serie B. Recuperare dopo tre giorni è difficile e pesa sempre”. ( foggiagol.it)