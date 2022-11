Assalto a portavalori nel centro di Barletta, auto in fiamme: in fuga col bottino

BARLETTA, 02/11/2022 – Un commando armato, formato da almeno quattro persone, ha dato fuoco a un’auto posta di traverso lungo la carreggiata e ha assaltato un portavalori davanti ad un ufficio postale a ridosso del centro di Barletta.

E’ accaduto circa un’ora fa, in via Canne, vicino ad un mercato rionale molto affollato, quello di piazza Di Vittorio, noto in città come largo San Nicola. A quanto si apprende da una prima ricostruzione della polizia, che indaga ed è sul posto con carabinieri e vigili del fuoco, i quattro hanno bloccato la via di fuga al portavalori e sarebbero riusciti a portare via parte del denaro trasportato dal mezzo. (ansa)