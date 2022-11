Decreto rave, opposizioni all’attacco del governo: “Lo ritiri”

FOGGIA, 02/11/2022 – Opposizione contro la stretta del governo sui rave, messa a punto dopo il caso del raduno di Modena. Non si placano le polemiche contro il nuovo reato nel decreto varato dal governo Meloni nel primo Consiglio dei ministri operativo (Cosa prevede la norma Piantedosi).

fonte: adnkronos

A far discutere è soprattutto il testo secondo cui “l’invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Fonte: lasvolta

”Credo sia interesse di tutti contrastare i rave illegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento. In ogni caso la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social”, ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “L’obiettivo di queste norme è allinearci alla legislazione degli altri Paesi europei, col fine di dissuadere l’organizzazione di tali eventi, che mettono in pericolo soprattutto gli stessi partecipanti”, ha aggiunto. (adnkronos)