Foggia, medico convenzionato alla paziente: “Vada in uno studio privato”

FOGGIA, 02/11/2022 – Le nuove normative (relative al Covid, si suppone) riducono il numero dei pazienti che possono accedere alle cure odontoiatriche. Si consiglia così di far eseguire le cure presso una struttura privata.

Così scrive il medico convenzionato con l’Asl di Foggia su tanto di carta intestata a una paziente che, incredula, confidava nel servizio sanitario nazionale per poter affrontare in una struttura pubblica e garantita qualche problemino di salute. La signora avrebbe infatti necessità di una terapia parodontale, procedura abbastanza di routine per un ambulatorio odontoiatrico al quale si è rivolta.

Ma il medico per tutta risposta, dopo un primo esame della situazione l’ha rispedita al mittente, o meglio le ha consigliato di «rivolgersi a una struttura privata». Come se l’Asl non sia in grado di assolvere alla sua funzione primaria che è appunto quella di prendere in carico i pazienti cittadini-contribuenti, offrire loro le cure necessarie sia pure nel possibile delle limitazioni di un servizio molto spesso giudicato non impeccabile dagli utenti. (gazzettamezzogiorno)