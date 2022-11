Foggia, sparisce defibrillatore di Via Lanza, Mariella: “Solo la cultura ci potrà salvare”

Foggia, 2 novembre 2022 – “Il degrado della città di Foggia, aumenta esponenzialmente, di giorno in giorno. Ci sono individui a Foggia, che sicuramente non si possono definire cittadini, perché mancano loro i fondamentali della civile convivenza. Ultimo, ma non ultimo, esempio di inciviltà è dato dalla mancanza del defibrillatore nel punto di allocazione presente in via LANZA angolo Piazza Cavour”.

Esordisce così l’Avv. Marcello Mariella, coordinatore provinciale di ItalExit, dopo la presunta sparizione del defibrillatore di Via Lanza.

“La domanda sorge allora spontanea: non sarà mai stato ivi collocato oppure, più banalmente ma delinquenzialmente, sarà stato trafugato da qualcuno? La seconda ipotesi è al momento, purtroppo, la più accreditata. E, se questa è la realtà, abbiamo veramente ben poco di cui essere contenti in questa città. Il degrado aumenta di giorno in giorno, l’invivibilità aumenta pure quotidianamente. E non si vede alcuna speranza di rinascita”, sottolinea Mariella a StatoQuotidiano.

“E allora solo la cultura ci potrà salvare. Il lavoro che c’è da fare è veramente titanico. Occorre costruire un senso civico di appartenenza alla collettività che al momento è inesistente. Occorre far capire ad una minoranza di persone, perché la maggioranza silenziosa dei foggiani è fatta sicuramente di persone civili e di persone perbene, l’importanza del bene collettivo e la comunanza di interessi di una cittadinanza.

Occorre che ogni cittadino vigili sui beni comuni e si preoccupi della loro incolumità”, conclude Mariella.