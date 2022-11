Gemmato: “Legge della Puglia su medici non vaccinati sarà impugnata”

FOGGIA, 02/11/2022 – La legge regionale della Puglia che impedisce l’impiego dei medici non vaccinati contro il Covid-19 nei reparti più a rischio “verrà impugnata”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

Ma dalla stessa Regione l’assessore alla Sanità Rocco Palese ribadisce che la legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi anche contro il Covid “c’è e rimane in vigore”. La legge regionale stabilisce che gli operatori sanitari non vaccinati non possono essere a contatto con i pazienti ricoverati negli ospedali. Palese puntualizza anche che la legge regionale “è stata già vagliata e approvata dal governo” e sono trascorsi i termini.

Per questo motivo “non è impugnabile”. (ansa)